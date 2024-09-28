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Sakarya'da özel gereksinimli gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi

Almanya'da yaşayan özel gereksinimli Ömer Bayraktar, memleketi Sakarya'da temsili askerlik yaptı.

Uğur Subaşı  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Sakarya'da özel gereksinimli gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi

Sakarya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yıllardır askeri törenleri televizyondan izleyen ve askere gitmenin hayalini kuran 32 yaşındaki Bayraktar için İl Jandarma Komutanlığında, temsili askerlik töreni düzenlendi.

Askerlik görevini yerine getirmenin mutluluğunu askeri personel ve ailesiyle paylaşan Bayraktar, törende silah tutarak Türk bayrağını öptü.

Jandarma personelinin kullandığı araca binerek tören alanında tur atan Bayraktar'a, yeminin ardından terhis belgesi verildi.

Bayraktar'ın ailesi de çocuklarını üniforma içinde görmenin mutluluğunu yaşayarak jandarma ekibine teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Özel gereksinimli vatandaşımıza kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Onların içindeki vatan sevgisiyle dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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