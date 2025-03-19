Dolar
38.31
Euro
42.00
Altın
3,035.82
ETH/USDT
1,972.20
BTC/USDT
83,645.00
BIST 100
10,085.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Burak Uçar, Emre Ayvaz  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya

İstiklal Mahallesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir mobilya üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevreyi yoğun duman kaplarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor
Erzurum ve Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısı
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor

Beykoz’da yangın sırasında tüpün patlama anı kamerada

Ataşehir'de tek katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da itfaiye erinin evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Aydın'da itfaiye erinin evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Sobadan sıçrayan kıvılcımla elbisesi tutuşup yanan çocuğun hayatını ablası kurtardı

Sobadan sıçrayan kıvılcımla elbisesi tutuşup yanan çocuğun hayatını ablası kurtardı
Kuzey Makedonya'da 59 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası bayraklar yarıya indirildi

Kuzey Makedonya'da 59 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası bayraklar yarıya indirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet