Dolar
27.01
Euro
29.61
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,846.40
BTC/USDT
29,371.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

Sakarya'da sünnet düğününde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 60 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Ömer Faruk Cebeci  | 13.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

Sakarya

Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişi mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuruda bulundu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görenlerin bir bölümü taburcu edildi.

Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret etti
Mardin'de çıkan orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu

Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu
Sakarya sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da 24,5 kilogram skunk ele geçirildi

Sakarya'da 24,5 kilogram skunk ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet