Dolar
28.69
Euro
31.10
Altın
1,964.75
ETH/USDT
2,058.90
BTC/USDT
37,431.00
BIST 100
7,665.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sahte tapu ve kimlikle, sahibi olmadıkları ev ve arabaları satmaya çalışan, silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Ahmet Sertan Usul  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen, elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı "Germiciler" organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kafes Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Organize suç örgütünün, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden, sahte ilanlarla araç satışı yaptığını anlatan Yerlikaya, "Suç örgütünün, sahte tapu ve kimlikle, sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya ve benzeri ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bu suç örgütünün silah ticareti yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi." bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyon kapsamında tabancalar, sahte tapular, dijital materyaller ile para ele geçirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kuran bu şahıslardan 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Mısır'dan getiren uçaklar Türkiye'ye geldi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
New York'taki kalp ve damar sempozyumuna, Türk bilim insanları damgasını vurdu

Benzer haberler

Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon

Sınır bölgelerinde düzenlenen "Kalkan Operasyonları"nda 1222 düzensiz göçmen yakalandı

Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Sarallar" organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Sarallar" organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi
Adana açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Adana açıklarında demirleyen Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi
"Çember Operasyonları" kapsamında arama kaydı bulunan 5 bin 309 kişi yakalandı

"Çember Operasyonları" kapsamında arama kaydı bulunan 5 bin 309 kişi yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet