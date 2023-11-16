Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi TBMM gruplarını ziyaret edecek.
(TBMM/15.00/14.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ATO Congresium'da düzenlenecek 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı "Travel Expo Ankara"nın açılış törenine katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Büyük Kongresi'ne iştirak edecek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.
(Ankara/12.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik Kamu İstihdam Hizmetleri Konferansı"na katılacak.
(Antalya/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılış Programı'na iştirak edecek.
(Kayseri/09.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu ve Erhan Adem, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, CHP İl Başkanlığı ile Dörtyol ve Belen ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, yıkılan okullarda incelemelerde bulunacak, tarım işçileriyle bir araya gelecek.
(Hatay/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.
- Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin de arasında olduğu uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 8 kanun teklifini görüşecek.
(TBMM/14.00/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Ufuk Avrupa Proje Pazarı açılışına, Türk ve yabancı basın mensuplarıyla söyleşiye ve 17. Doğu-Batı Dostluk Rallisi Kapanış Töreni'ne katılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 7. Ulaştırma Bakanları Toplantısı ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Koridorları "Zengilan'dan Gelı̇şı̇m İpuçları" Konferansı'na iştirak edecek.
(Azerbaycan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistiklerini, 2022 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika, Anadolu Efes ise İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibine konuk olacak.
(Belgrad/22.05/Milano/22.30) (Fotoğraflı)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin ve Beşiktaş-Fenerbahçe Alagöz Holding müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Mersin/14.00/Antalya/15.00/Kayseri/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması Antalya'da başlayacak.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Bulgaristan'ın Maritza takımına konuk olacak.
(Filibe/21.00)
5- Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final rövanş maçında Galatasaray Daikin, Finlandiya'nın Hameenlinna ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur rövanş maçında Bahçelievler Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.