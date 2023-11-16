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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muhammed Nuri Erdoğan  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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