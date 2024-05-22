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Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı

"Sahipsiz hayvanlara" ilişkin düzenleme kapsamında 4 bakanlığın yaptığı çalışma, AK Parti Grup Başkanlığına teslim edildi.

Mümin Altaş, Zafer Fatih Beyaz  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı

Ankara

ANKARA (AA) - 

Alınan bilgiye göre, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderdi.

Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarın hem AK Parti Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.

Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.

Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.

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