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Sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi

Ankara'da aile sağlık merkezinde tartıştığı doktoru yaralayan ve kendisine müdahale etmek isteyen iki hemşireye hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli Jale K. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tanju Özkaya   | 13.12.2022
Sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi

Ankara

Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz'ın hazırladığı iddianameye göre, şüpheli ile annesi F.K, reçete yazdırmak için Keçiören Kalaba Aile Sağlık Merkezi'ne gitti.

Doktor Mervenur Demir, F.K'nin sistem üzerinden ilişiğinin kesildiğini bunun için reçete yazmasının mümkün olmayacağını söyledi, bunun üzerine araya giren şüpheli Jale K, yüksek sesle "Siz nasıl anneme ilaç yazmazsınız, ilaç yazmak zorundasınız." ifadesini kullandı.

Daha sonra masanın arkasına geçen şüpheli Jale K, "Bu kalemliği size atsam, yapsam." dediği doktor Demir'i iteleyerek yaralanmasına neden oldu.

İddianamede tanık olarak beyanına yer verilen N.U, tartışma esnasında şüpheli Jale K'nin, doktor Demir'in masasının arkasına geçerek üzerine yürüdüğünü, sağlık görevlileri B.D. ve N.K'nin de engel olmak istediklerini söyledi.

N.U, uyarılara rağmen sakinleşmeyen şüphelinin, Demir'i iteledikten sonra diğer sağlık görevlilerine söz konusu tehdit ve hakaret içeren ifadeleri kullandığını aktardı.

Şüpheli Jale K. ise annesinin, ilaç yazdırmak için doktorun yanına gittiğini, bir süre sonra seslerin gelmesi üzerine odaya girdiğini belirterek, "Doktor hanım, anneme, 'doktor değiştirmişsiniz, ilacı yazmıyorum, başka doktora gidebilirsiniz' dedi. Ben de odaya girerek doktorların izinli olduğu halde ilaç yazılabileceği bilgisini Sağlık Bakanlığından öğrendiğimi söyledim. Doktora herhangi bir tehdit ve hakaret içeren ifadem olmadı." savunmasını yaptı.

"Kutsal sayılan değerlere hakaret"

Şüphelinin, müştekiler Mervenur Demir, B.D. ve N.K'ye yönelik "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlere hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği anlatılan iddianamede, tayin edilecek cezanın, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereği yarı oranda attırılması talep edildi.

Bu kapsamda, söz konusu suçlardan şüpheli Jale K'nin, 4 yıl 10 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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