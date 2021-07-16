Sağlık Bakanlığı 'şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Kovid-19 tedbirleri' videosu paylaştı
Sağlık Bakanlığınca, şehirler arası toplu taşıma araçlarında Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı video hazırlandı.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında Kovid-19'a karşı yapılması gerekenler yer aldı.
Sağlık Bakanlığı 'şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Kovid-19 tedbirleri' videosu paylaştı https://t.co/sEtHhB5nOr pic.twitter.com/FYI56HUsPe— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 16, 2021
Araca binerken ve araçtan inerken en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin belirtildiği videoda, yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.
Videoda, araçlarda mümkün olduğunca az yere dokunulması gerektiği ifade edilerek şu uyarılara yer verildi:
"Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun. Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda bu el antiseptiğini kullanın. Yolculuğunuz 2 saatten kısa sürecekse su hariç hiçbir şey yiyip içmeyin. Müzik ve televizyon yayını olan araçlarda kendinize ait kulaklık kullanın."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.