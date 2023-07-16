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Sağlık Bakanı Koca'dan Trabzon Of Devlet Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 yataklı, 30 poliklinik ve 4 ameliyathane ile hizmet veren Trabzon Of Devlet Hastanesi'nin doktorundan hemşiresine, yemeğinden temizliğine vatandaştan tam not aldığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan Trabzon Of Devlet Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon Of Devlet Hastanesi için "Of'a yakışan bir hastane" değerlendirmesinde bulundu.

Hastanenin yakın zamanda açıldığını hatırlatan Bakan Koca, "Trabzon Of Devlet Hastanesi 27 bin metrekare kapalı alana sahip. 100 yataklı. 30 poliklinik ve 4 ameliyathane ile hizmet veriyor. Doktorundan hemşiresine, yemeğinden temizliğine vatandaşımızdan tam not alıyor." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında hastaneye ilişkin bir videoya da yer verdi. Videoda hastalar ve hasta yakınları hastanenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

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