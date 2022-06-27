Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı
Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü çöktü.
Kastamonu
Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.
Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.