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Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı

Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü çöktü.

Özgür Alantor   | 27.06.2022
Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Kastamonu

Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

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