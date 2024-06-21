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Sadakataşı Derneği, yaklaşık 1 milyon kişiye kurban eti dağıttı

Sadakataşı Derneği, dünyada 30 ülkedeki kurban faaliyetleri kapsamında toplam 22 bin 769 hisseyi yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştırdı.

Elif Somuncu  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Sadakataşı Derneği, yaklaşık 1 milyon kişiye kurban eti dağıttı

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye dahil 30 ülkede Kurban Bayramı'nda "İyiliği Hisset" mesajıyla faaliyet yürütüldü.

Bu kapsamda 22 bin 769 hisseyi yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştıran dernek, Orta Doğu'da Suriye, Lübnan, Filistin (Gazze, Kudüs), Mısır ve Yemen, Avrupa'da Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan ve İspanya, Afrika'da Somali, Mali, Çad, Kenya, Togo, Nijer, Burkina Faso, Benin, Malavi ve Tanzanya, Asya'da ise Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan, Tayland ve Sri Lanka'da kurban kesti.

Türkiye'deki bayram çalışmaları kapsamında ise 490 hisse kurban 3 bin 500 aileye ulaştırıldı.

Çalışmalar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerle birlikte toplam 12 ilde yapıldı.

Sadakataşı ekipleri buradaki çocuklara bayramlık kıyafetler dağıttı.

Dernek, Gazze'deki mevcut şartlar nedeniyle 1800 hisse kurbanı Mısır'da kesti.

Kurban hisselerinin alınacak izinlerin ardından Gazze'ye konserve ve dondurulmuş et olarak gönderilmesi amaçlanıyor.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özdal, "Dernek olarak 15 yıldır İslam coğrafyalarında kurban faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bul yıl da bağışçılarımızdan aldığımız kurban emanetlerini 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 6 bin çocuğumuza da bayramlık kıyafetler hediye ettik. Bizlere destek olan hayırseverlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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