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Sabiha Gökçen Havalimanı bu yıl 41 milyon 270 bin yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin bir yıldır hizmette olduğunu ifade ederek, "Yolcu trafiğinde ise artış yüzde 12 oldu ve 41 milyon 270 bin 10 yolcuya hizmet verildi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Sabiha Gökçen Havalimanı bu yıl 41 milyon 270 bin yolcuya hizmet verdi

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın artan yolcu ve uçak trafiğine rahat cevap verilebilmesi amacıyla hizmete açtıkları ikinci pist sayesinde hava trafik kapasitesini artırdıklarına işaret etti.

Havacılık alanında yaptıkları yatırımlarla İstanbul'un uluslararası havacılık merkezi haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 bin 540 metre uzunluktaki ikinci pisti hizmete alarak başta İstanbul olmak üzere ülkemizin ekonomi ve turizmine çok önemli katkılar sağladık. Geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde inşa ettiğimiz pist ile havalimanımızı vizyoner bir bakış açısıyla geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hizmete aldıkları pistin yanı sıra taksi yolu, yüksek kapasiteli uçak ve kargo apronları, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üst yapı tesisleriyle hizmet kalitesini önemli ölçüde artırdıklarının altını çizdi.

Söz konusu hizmetlerin meyvesini artan yolcu ve uçak trafiğiyle aldıklarına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda, 2024'te, yüzde 6 artışla 241 bin 536 uçak trafiği gerçekleşti. Yolcu trafiğinde ise artış yüzde 12 oldu ve 41 milyon 270 bin 10 yolcuya hizmet verildi. İkinci pistin açılmasıyla 2024 yılında 2023 yılına göre iç hatlarda yüzde 6 artışla 128 bin 543 ton, dış hatlarda yüzde 15 artışla 292 bin 381 ton yük taşındı. Toplam yük trafiğinde ise geçen yıla göre yüzde 12 artış gerçekleşti ve 420 bin 924 ton yük taşındı."

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