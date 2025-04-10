Dolar
37.96
Euro
41.96
Altın
3,111.07
ETH/USDT
1,595.10
BTC/USDT
81,596.00
BIST 100
9,527.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çorum'da Selin Şahin Ortaokulu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşme kapsamında, ABD heyeti saat 09.45'te Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ulaştı.

Görüşmede, Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ediyor.

Görüşmeye, Türk ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul’da yapılacak ikinci görüşmenin yalnızca “büyükelçilik operasyonlarına” odaklanacağını, Ukrayna’nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti.

Bruce, "ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek." demişti.

İlk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

Arnavutköy’deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital ortamda 2 bin 545 zararlı içeriğe müdahale etti
Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Sağlıklı Hayat Merkezlerinde "Sağlıklı Hayat Akademisi" projesi başlıyor
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi'nin kabri tahrip edildi
Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Trump'tan "ticaret savaşının ötesindeki tırmanış" endişeleri için "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi

Trump'tan "ticaret savaşının ötesindeki tırmanış" endişeleri için "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi

Kanada seçimden sonra ABD ile ekonomik ilişkiler ve güvenlik konularında masaya oturacak

"Kodokushi" ve "Masumiyetin Yankıları" belgeselleri İngiltere ve ABD'de gösterilecek

Beyaz Saray, "cinsiyet farklılığını ifade eden" zamirleri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak

Beyaz Saray, "cinsiyet farklılığını ifade eden" zamirleri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak
ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi

Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet