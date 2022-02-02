Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait 2 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Çanakkale
Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz Filosu gemilerinden Natya sınıfı, 908 borda numaralı 61 metre boya sahip "Vitse Admiral Zakharin" ile 56 metre boyundaki "MB-304" borda numaralı römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.
Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.