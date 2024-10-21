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RTÜK Başkanı Şahin'den, FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yayınlar konusunda açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin"Yetki alanımızdaki bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler Üst Kurulumuzun takibindedir." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
RTÜK Başkanı Şahin'den, FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yayınlar konusunda açıklama

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bazı yayın organlarındaki söylemlerin, Üst Kurulun takibinde olduğunu bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz."

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