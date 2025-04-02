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RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "boykot" çağrılarına ilişkin paylaşım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "boykot" çağrılarına ilişkin paylaşım

Ankara

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla Türkiye'nin değerleri ve kazanımlarının sarsılmaya çalışıldığını belirtti.

Milletin kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur."

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