Dolar
8.41
Euro
9.87
Altın
1,793.43
ETH/USDT
3,147.20
BTC/USDT
47,641.00
BIST 100
1,458.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlamaları
logo
Gündem

Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı

Rize'de geçen ay yaşanan ve 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı.

Gazi Nogay   | 25.08.2021
Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı Fotoğraf: Gazi Nogay/AA

Rize

Rize'de 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından hasar gören binalar ile heyelan riski altındaki yapıların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgede gerçekleştirilen incelemelerin ardından acil yıkım kararı alınan 17 binanın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, merkeze bağlı Muradiye beldesi ile Güzelyurt köyündeki riskli yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkım çalışmaları, bazı yerlerde iş makineleriyle, coğrafi şartların uygun olmadığı yerlerdeki yapılarda da işçiler tarafından el yordamıyla yürütülüyor.

Güzelyurt köyünde 3 katlı evleri yıkılan Saadet Furtuna, gazetecilere, evlerinin, 3 yıl önce meydana gelen heyelanda zarar gördüğünü, geçen ay yaşanan sel ve heyelanda da hasar olduğunu belirterek, daha önce boşalttıkları evlerinin yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Rize'deki sel ve heyelanların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1217 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde inceleme yapılmış, 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış kişiler
Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 100 milyonu aştı
Şanlıurfa'da aşısını geciktiren Kovid-19 hastaları aşı çağrısı yaptı
Kovid-19'u ağır geçiren genç kadından 'aşı' çağrısı: Bana çok büyük bir ders oldu
FDA'nın BioNTech'e verdiği 'tam onay' aşının tartışmasız kullanılabileceğini teyit etti

Benzer haberler

Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı

Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar gören ve risk taşıyan binaların yıkımına başlandı

TOKİ, İzmir'de 285 konutu açık artıma ile satışa sundu

Türkiye'de ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi

Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak

Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak
Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İLBANK ve JICA arasında çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı

İLBANK ve JICA arasında çevre dostu projeleri destekleyecek 3,5 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı