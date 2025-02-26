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Rize'de AFAD ekipleri yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta için seferber oldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, AFAD ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Fikret Delal  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Rize'de AFAD ekipleri yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta için seferber oldu

Rize

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Aşıklar köyü yolu ulaşıma kapandı.

Köyde yaşayan bir kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İl Özel İdaresi ekiplerince kar nedeniyle kapalı olan köy yolunda çalışma yapıldı. Çalışmanın ardından AFAD ekipleri bölgeye ulaştı.

Paletli kar aracıyla ambulansa kadar götürülen hasta, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


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