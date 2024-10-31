Dolar
34.25
Euro
37.34
Altın
2,773.92
ETH/USDT
2,633.20
BTC/USDT
72,301.00
BIST 100
8,975.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Rize-Artvin Havalimanı'nda yeni pist aydınlatma sistemi kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların iniş yapmasına imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi.

Hakan Burak Altunöz  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Rize-Artvin Havalimanı'nda yeni pist aydınlatma sistemi kuruldu

Rize

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı'nın coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olmasının yanı sıra sis ve yoğun yağışlı bir bölgede bulunduğunu belirtti.

Bu nedenle uçakların güvenli iniş ve kalkışı için çalışma yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, havalimanı pistinde bulunan aydınlatma sisteminin daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların inişine imkan sağlayan CAT-2 seviyesine getirildiğini, sistem montajının tamamlandığını ve test çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Uraloğlu, ayrıca Rize-Artvin Havalimanı'nda düşük görüş mesafesi olduğu zamanlarda uçakların hassas bir şekilde piste yaklaşmasını sağlayan mevcut ILS cihazına ek ikinci ILS cihazı kurulumunu da kasımın sonuna kadar yapacaklarının altını çizdi.

Kurulum için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanlarımızı bulundukları coğrafi şartlar doğrultusunda modernize etmeye devam ediyoruz. ILS cihazları zorlu coğrafyalarda hizmet veren havalimanları için büyük kolaylık sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında, uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla iniş yapmasını sağlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al Attiyah ile görüştü
İklim değişikliği son 20 yıldaki şiddetli hava olaylarının yoğunluğunu artırdı
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınma anı
2025 hac kuraları çekildi
Rize-Artvin Havalimanı'nda yeni pist aydınlatma sistemi kuruldu

Benzer haberler

Rize-Artvin Havalimanı'nda yeni pist aydınlatma sistemi kuruldu

Rize-Artvin Havalimanı'nda yeni pist aydınlatma sistemi kuruldu

Raylı sistemler sektörü yeni desteklerle uluslararası arenada ön plana çıkacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında yolcu rekoru

Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek

Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek
Marmaray, Cumhuriyet'in 101'inci yılında 11'inci yaşını kutluyor

Marmaray, Cumhuriyet'in 101'inci yılında 11'inci yaşını kutluyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SAHA EXPO'yu gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SAHA EXPO'yu gezdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet