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Ramazanın son teravih namazı kılındı

Vatandaşlar ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Hasan Hüseyin Kul   | 30.04.2022
Ramazanın son teravih namazı kılındı Fotoğraf: Erhan Elaldı / AA

İstanbul

Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Fatih camileri ile Büyük Çamlıca Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, ramazanın son teravih namazı için saf tuttu.

Eyüp Sultan Camisi'nde cemaat, yapılan duanın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.


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