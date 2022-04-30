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Ataşehir'de İETT otobüsü park halindeki araca çarptı, anne ve çocuğu yaralandı

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsünün park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu anne ve çocuğu yaralandı.

Adem Koç, Hasan Hüseyin Kul   | 30.04.2022
Ataşehir'de İETT otobüsü park halindeki araca çarptı, anne ve çocuğu yaralandı Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nden Akyazı Caddesi'ne dönen Y.A. idaresindeki 34 UZ 8404 plakalı İETT otobüsü, park halindeki 06 HE 4750 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bu sırada araca binmekte olan anne F.D. ile çocuğu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.D. ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsünün sürücüsü Y.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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