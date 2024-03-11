Dolar
32.02
Euro
34.98
Altın
2,180.78
ETH/USDT
4,040.00
BTC/USDT
72,508.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var

Prof. Dr. Naci Görür, "İzmir'de sadece deniz içinde değil her yerde faylar var. Bunların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Bunlar deprem üretirlerse İzmir'i kelimenin tam anlamıyla felç eder." dedi.

Tezcan Ekizler  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var

İzmir

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli bulunduğunu, bu fayların özelliklerinin bir an önce tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Deprem ve Dirençli Kentler" söyleşisine katıldı.

Yaptığı konuşmada İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için eş zamanlı çalışmaların yürütüldüğünü, bunların tamamlanmasıyla kentin depreme hazır hale gelmesini umduğunu belirtti.

Görür, Türkiye'de kentlerin gecekondu mantığıyla ve rant kaygısıyla yanlış büyüdüğünü ve hataların altında ezildiğini ifade etti.

Bugünkü bilim ve teknolojiyle depreme dirençli kentleri oluşturmanın mümkün olduğunu dile getiren Görür, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi yaptıkları uyarılara rağmen kimsenin üzerine düşeni yapmadığını savundu.

"Bu ülkenin insanları olarak hepimiz suçluyuz, üzerimize düşeni yapamadık." diyen Görür, dirençli kentler konusunda siyasi iradenin yanı sıra halkın da ısrarlı talebinin şart olduğunu kaydetti.

İzmir'in tarih boyunca büyük depremlere şahit olduğunu kaydeden Görür, şöyle konuştu:

"İzmir'de sadece deniz içinde değil her yerde faylar var. Bunların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Bunlar deprem üretirse İzmir'i felç eder. 120-130 insan vefatı ile kurtulamaz bu kent. Mümkün değil. Bu fayların hepsi gerçek, tespit edilmiş, canlı ve her birinin büyük deprem üretme kapasitesi var. Ne zaman, nasıl, ne büyüklükte bilmiyoruz. Bundan daha büyük aymazlık olur mu? İzmir'i tehdit eden faylar kuzu gibi oturuyor, biz bunların özelliklerini bilmiyoruz. Sisam'da deprem oldu gördünüz, 70-80 kilometre uzakta. Allah korusun bir de İzmir fayı devreye girse o körfez boyunca hiçbir bina kalmaz."

İzmir'de fayların analiziyle ilgili üniversitelerin çalıştığını, kentin topoğrafyasının da değerlendirilmesi gerektiğini, imar düzenlemelerinde kararların bu verilere bakılarak alınması gerektiğini dile getiren Görür, sadece riskli binaların dönüşümünün yeterli olmadığını, şehirlerin tüm altyapılarının dönüşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bayraklı ve Bornova'nın yapı envanteri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 30 Ekim 2020 depreminin ardından kenti depreme karşı dirençli hale getirmek için üniversiteler ve meslek örgütleriyle eylem planı çalışması yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmaya depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova'da başladık. Toplamda 94 bin 773 yapının envanterini çıkardık. İzmirliler artık bizizmir.com adresinden bir tıkla oturdukları binaların deprem mevzuatına uygunluğunu, ruhsat ve projelerini, mimarını bulabiliyorlar." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var
Bakan Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir iktidar olduk
Ankara'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
"Narkoçelik-6" operasyonlarında 245 kişi yakalandı, 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var

Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: Özellikle yakın zamanda sosyal ve beşeri bilimler üzerine çalışmalar yapıyoruz

Hatay'da depremde 6 kişinin öldüğü binanın yapım sorumlusu 7 sanığı hakkında dava açıldı

Prof. Dr. Özen'den olası İstanbul depremi için ulaşımda çözüm önerileri

Prof. Dr. Özen'den olası İstanbul depremi için ulaşımda çözüm önerileri
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet