Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu vefat etti.
Sakarya
Dereboğazı Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Cerrahoğlu, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cerrahoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cerrahoğlu, yarın öğle vakti Hendek Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
İsmail Cerrahoğlu
Hendek’te 1929 yılında doğan İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını yapan Cerrahoğlu, 1968'de doçent, 1975'te profesör oldu.
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde dersler veren Cerrahoğlu, 1976-1978 yıllarında Erzurum İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Cerrahoğlu, daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti.Cerrahoğlu, yazdığı eserler ve verdiği dersler ile Türkiye’de tefsir akademisinin oluşmasında öncü isimlerden oldu.
Eserleri: Kur’an Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Amiller, Yahya İbn Sallam ve Tefsirdeki Metodu, Tefsir Tarihi, Tefsir Usulü, Kur’an-ı Kerim Tefsiri (Talat Koçyiğit’le), Kitabü’l İlel ve Marifeti’l-Rical Tahkiki (Talat Koçyiğit’le)
Ayrıca Cerrahoğlu’nun Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi ile Diyanet İşleri Başkanlığına ait dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.