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PKK/YPG'li teröristler Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketatarla saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatarlı saldırı gerçekleştirdiğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 07.02.2023
PKK/YPG'li teröristler Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketatarla saldırdı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.

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