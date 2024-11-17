PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasını yürüten terörist Serdar Tunagür yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür, cezaevine gönderildi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Tunagür'ün, Portekiz'de örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.
İstanbul'da olduğu belirlenen PKK/KCK'lı Tunagür, düzenlenen operasyonla yakalandı. Serdar Tunagür, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.