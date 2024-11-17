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PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasını yürüten terörist Serdar Tunagür yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür, cezaevine gönderildi.

Özcan Yıldırım  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasını yürüten terörist Serdar Tunagür yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Tunagür'ün, Portekiz'de örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.

İstanbul'da olduğu belirlenen PKK/KCK'lı Tunagür, düzenlenen operasyonla yakalandı. Serdar Tunagür, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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