Pençe-Kilit Operasyonu'nda 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağara tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağaranın tespit edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Kahraman Mehmetçik'in bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 ayrı mağara tespit ettiği, 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu bilgisine yer verildi.
Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit eden Komandolarımız, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/VyLh5zqP2j#MSB pic.twitter.com/MfVB5VXWeX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2022
Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar, 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Doçka makineli tüfek, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 adet el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi, 49 adet EYP imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.