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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 20.04.2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağara tespit edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Kahraman Mehmetçik'in bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 ayrı mağara tespit ettiği, 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu bilgisine yer verildi.

Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar, 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Doçka makineli tüfek, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 adet el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi, 49 adet EYP imha edildi.

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