Pençe-Kilit Operasyonu şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özer'in cenazesi Adıyaman'da, Uzman Çavuş Demir'in cenazesi Ordu'da toprağa verildi.
Adıyaman/Ordu
Hakkari'den uçakla kente getirilen şehit Özer'in (24) ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Gölbaşı ilçesindeki Abdullah Günaydın Camisinde öğlen vakti İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Balkar Beldesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreninde baba Memet, anne Nemide, kız kardeşleri Aslı ile Ezgi, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Şehit Demir (34) için Ünye İlçe Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninde, eşi Seda, babası Yaşar, annesi Suriye Demir, kardeşleri ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.
Eylül (7) ve Doruk (5) adlı iki çocuğu olan şehit Demir'in naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İnkur Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.