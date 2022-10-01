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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanarak hastaneye sevk edilen Ataş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

İsa Toprak   | 01.10.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu

Ankara/Bingöl

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın (21) şehadet haberi, Bingöl'deki ailesine verildi.

Askeri yetkililer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, şehidin Kültür Mahallesi'ndeki evine giderek, kentte görev yapan polis memuru baba Necat ile anne Nejla Ataş'a acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan şehidin arkadaşlarına vasiyetini söylediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Videoda, şehit Yusuf Ataş'ın "Benim vasiyetim, eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." dediği görülüyor.

Şehidin naaşının memleketi Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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