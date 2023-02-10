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Pegasus 169 uçuş ile deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti

Pegasus Hava Yolları, 6-9 Şubat'ta gerçekleştirdiği 169 uçuşla Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden 30 bin 771 kişiyi tahliye ettiğini bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 10.02.2023
Pegasus 169 uçuş ile deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 6-9 Şubat'ta gerçekleştirdiği 169 uçuşla Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden 30 bin 771 kişiyi tahliye ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pegasus Hava Yolları olarak, 6-7-8-9 Şubat 2023 tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Daha fazla vatandaşımızı bu bölgelerden tahliye edebilmek adına önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

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