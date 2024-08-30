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Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde aralarında alpakaların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde kanguru, alpaka, papağan, uçan sincap ve Patagonya marası gibi cins hayvanlar ele geçirildi.

Salih Baran  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde aralarında alpakaların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi

Edirne

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş için sınır kapısında gelen Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekiplerince arandı.

Otomobilin bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Yakalanan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

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