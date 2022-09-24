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Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak "İyilik Treni" Kocaeli'den hareket etti.

Kadir Yıldız   | 24.09.2022
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den uğurlandı

Kocaeli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hazırlanan 697 bin kilogram insani yardım malzemesinin 28 vagondan oluşan "İyilik Treni"ne yükleme işlemi, Köseköy Lojistik Müdürlüğünde tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, dost ve kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı Türkiye'nin başlattığı "İyilik Treni" seferlerine Kocaeli'de devam edildiğini kaydetti.

Marmara Bölgesi'nde bulunan illerin ortak noktasının Kocaeli olduğunu ifade eden Ulusoy, "Toplamda 55 bin koli hedeflenmişken bugün itibarıyla koli adetimizi 62 bine tamamladık. İnşallah bir sonraki hafta için hazırlanan programla da bu hedefimiz 72 bin olarak revize edilmiş olacaktır. Yani bize Marmara Bölgesi'ne verilen koli sayısını biz bölge olarak aşmış durumdayız. Bu kolileri ilimize ulaştıran komşu illerimize, ilimizdeki sanayicilerimize, AFAD çalışanlarımıza, TCDD'ye, emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

12. "İyilik Treni", daha sonra dualarla uğurlandı.

Törene, Ulusoy, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, diğer protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

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Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den uğurlandı
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