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Özlem Gürses'e "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler dolayısıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 20.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Özlem Gürses'e "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtildi.

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada, şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gürses'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.



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