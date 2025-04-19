Oyuncu Berk Atan, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı
TRT'nin sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nın oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Eskişehir
Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
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Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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