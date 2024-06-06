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Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma

İstanbul

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Basında ve sosyal medya platformlarında yer alan, bir eğitim kurumumuzda yaşandığı iddia edilen, otizmli bir anaokulu öğrencisinin mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konu, hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir."

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