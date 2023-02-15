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Kahramanmaraş’taki Üçgözler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 15.02.2023
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Osmaniye

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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