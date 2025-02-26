Dolar
36.45
Euro
38.33
Altın
2,914.60
ETH/USDT
2,408.00
BTC/USDT
87,142.00
BIST 100
9,573.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Belediyesi sınırlarında küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren sahipsiz köpekler, 2 keçi yavrusunu yaraladı.

Eyyup Yüksel İbicioğlu  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı Fotoğraf: Eyyup Yüksel İbicioğlu/AA

Osmaniye

Mehmetli Beldesi Yeni Mahallesi'nde gece Soner Sarı'ya ait ağıla giren sahipsiz köpekler, küçükbaş hayvanlara saldırdı.

Hayvanların saldırısında 2 keçi yavrusu yaralandı.

Sarı, AA muhabirine, ağıldan gelen seslerle uyandıklarını ve ağıla vardıklarında sahipsiz 2 köpeğin keçilere saldırdığını gördüklerini söyledi.

Komşularının geldiğini, taş ve sopalarla köpekleri kovduklarını anlatan Sarı, "Köpekleri kovduktan sonra ağılda bulunan 2 keçi yavrusunun yaralandığını gördük, birinin durumu ağırdı." diye konuştu.

Yeni Mahallesi Muhtarı İskender Çalık da "Çevre köylerden beldemize bırakılan başıboş köpekler mahalle sakinlerimizin hayvanlarına zarar veriyor bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik "Birlikte Yarınlara Doğru" etkinliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BBC'nin "Hala Savaştayız" haberini yalanladı
Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı tutuklandı
Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı

Osmaniye'de sahipsiz köpekler 2 keçi yavrusunu yaraladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet