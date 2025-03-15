Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye sınırları içinde bulunan Kastabala Kuş Cenneti'nde başlayan yangına müdahale ediliyor.
Osmaniye
Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki Kastabala Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.
Rüzgar nedeniyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.