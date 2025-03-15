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Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye sınırları içinde bulunan Kastabala Kuş Cenneti'nde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki Kastabala Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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