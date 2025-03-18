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Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşlarının da bulunduğu 80 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye'de, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "haraç isteme ve zorla para alma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ile "uyuşturucu ve silah ticareti" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 2 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, elebaşılığını Adana'da C.T. ve H.T'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 80 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, operasyonlarda 19 ruhsatsız tabanca, 4 el bombası, 7 pompalı tüfek, 2 otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 48'inin tutuklandığını, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, "Hiçbir suçlunun, hiçbir çetenin, hiçbir karanlık odağın, bu güzel şehrin huzurunu bozmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığını, operasyonları gerçekleştiren Adana Emniyet Müdürlüğünü ve operasyonlarda görev alan polisleri tebrik etti.

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