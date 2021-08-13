Euro
10.07
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,777.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu’da etkili olan şiddetli yağış sonrası Fatsa ilçesinde Karadeniz sahil yolu Trabzon yönünde ulaşıma kapandı
logo
Gündem

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Sefa Eyi   | 13.08.2021
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı Fotoğraf: Sefa Eyi / AA

Ordu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığının bahçesini su bastı.

Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde ise sağanak devam ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri de su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.

Sağanak, Fatsa'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti
Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti

Benzer haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Ordu'da üç gün etkili olan yağışlarda 255 noktada heyelan meydana geldi

Etiyopya Başbakanı, tüm vatandaşları isyancılara karşı orduya katılmaya çağırdı

Ordu'da yarın sağanak bekleniyor

Ordu'da yarın sağanak bekleniyor
Rize'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü

Rize'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü
Myanmar ordusu, darbe karşıtı silahlı gruplara karşı milis güçlerden destek arıyor

Myanmar ordusu, darbe karşıtı silahlı gruplara karşı milis güçlerden destek arıyor