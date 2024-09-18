Dolar
34.10
Euro
37.96
Altın
2,574.50
ETH/USDT
2,307.40
BTC/USDT
59,935.00
BIST 100
9,764.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mardin Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldiği programda konuşuyor
logo
Gündem

Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit oldu

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu.

Eyüp Elevli, Onur Orhan, Emre Ayvaz, Aykut Yılmaz, Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit oldu

Ordu/Sakarya/Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istendi.

Durmayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan görevli andarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı.

Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Motosiklet sürücüsü A.T, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Açıklamada, şehidin cenaze programı hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Vali Muammer Erol, olay yerine gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'ın ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'ın Sakarya'nın Bağlar Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, anne Asiye ile baba Turgut Çangır'a 27 yaşındaki oğullarının şehadet haberini iletti.

Haberin duyulmasıyla protokol üyeleri, akrabalar, komşular ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Üzüntü yaşayan aile fertlerini, jandarma personelleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti.

Bu arada üç kardeşin en küçüğü olan şehit Çangır'ın, Şanlıurfa'daki sözlüsüyle düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Şehidin naaşı, yarın öğle vakti Akyazı ilçesinde Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit Jandarma Astsubay Çangır için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ordu'da meydana gelen elim kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabındaki mesajında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çangır'ın yol emniyet ve kontrol görevi esnasında motosiklet çarpması sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadesini kullandı., Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpmasıyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için başsağlığı mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Türkiye'de İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 56 sanığın yargılandığı davada karar
Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit oldu
Bursa'da hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Alanya turizmi eylülü de hareketli geçiriyor

Benzer haberler

Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit oldu

Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit oldu

"Narkoçelik-39" operasyonlarında 293 şüpheli yakalandı

Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 63. yılında İstanbul'da anıldı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-28" operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-28" operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
"Gürz-14" operasyonunda kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Gürz-14" operasyonunda kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı

Ordu'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması kameraya yansıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet