Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit oldu
Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır şehit oldu.
Ordu/Sakarya/Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istendi.
Durmayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan görevli andarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı.
Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Motosiklet sürücüsü A.T, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
Açıklamada, şehidin cenaze programı hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Vali Muammer Erol, olay yerine gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'ın ailesine acı haber verildi
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'ın Sakarya'nın Bağlar Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, anne Asiye ile baba Turgut Çangır'a 27 yaşındaki oğullarının şehadet haberini iletti.
Haberin duyulmasıyla protokol üyeleri, akrabalar, komşular ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Üzüntü yaşayan aile fertlerini, jandarma personelleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti.
Bu arada üç kardeşin en küçüğü olan şehit Çangır'ın, Şanlıurfa'daki sözlüsüyle düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
Şehidin naaşı, yarın öğle vakti Akyazı ilçesinde Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit Jandarma Astsubay Çangır için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ordu'da meydana gelen elim kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan taziye mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabındaki mesajında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çangır'ın yol emniyet ve kontrol görevi esnasında motosiklet çarpması sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirtti.
Bakan Yerlikaya, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadesini kullandı., Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpmasıyla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için başsağlığı mesajı yayımladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.