Dolar
26.95
Euro
29.83
Altın
1,970.51
ETH/USDT
1,856.10
BTC/USDT
29,272.00
BIST 100
6,650.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ordu'da doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktoru darbettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.

Hayati Akçay  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Ordu'da doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı Fotoğraf: Nursel Kızıl/AA

Ordu

Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Dr. Okay Kurtbay, odasında hasta yakını Ü.E. tarafından darbedildi.

Kafasından darbe alan doktor, hastanenin acil servisinde tedavi edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Ü.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremlerin ağır hasara neden olduğu binaların yıkımı devam ediyor
Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'da orman yangını çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması yapılacak
Ordu'da doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Benzer haberler

Ordu'da doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Ordu'da doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Kurtulmuş: Dünyada herhangi bir din mensubunun kutsalına hakaret asla kabul edilemez

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya demokrasi tarihi bakımından ibretle örnek alınacak bir seçimi geride bıraktık

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyetin ikinci asrı güçlü ve büyük Türkiye'nin asrı olacaktır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyetin ikinci asrı güçlü ve büyük Türkiye'nin asrı olacaktır
Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü

Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü
Ukrayna: Birliklerimiz taarruzun başlamasından bu yana 210 kilometrekarelik alanı kurtardı

Ukrayna: Birliklerimiz taarruzun başlamasından bu yana 210 kilometrekarelik alanı kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet