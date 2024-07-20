Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ordu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu'da gece saatlerinden itibaren sabaha kadar yerel şekilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.