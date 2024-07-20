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Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ordu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Buğrahan Ayhan  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu'da gece saatlerinden itibaren sabaha kadar yerel şekilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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