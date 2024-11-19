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Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç, Bilkent Şehir Hastanesi doktorlarıyla ikonik pozunu verdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik'i ziyaret etti.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç, Bilkent Şehir Hastanesi doktorlarıyla ikonik pozunu verdi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Dikeç, ziyarette yaptığı konuşmada, Olimpiyat Oyunları'nda yardımcı ekipman kullanmadan yaptığı atış tarzına yönelik övgü aldığını belirtti.

Olimpiyatların ardından birçok ailenin çocuklarını atıcılığa başlatmak istediğini çevresindekilerden öğrendiğini anlatan Dikeç, "Bunları duyunca, bu sporun tanıtımı açısından biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kendisine atış tarzı sorulan Dikeç, "25 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk başladığımdan itibaren hep aynı pozisyonu, aynı tekniği uyguluyorum. Değişen hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

Özatik de Dikeç'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Görüşmenin sonunda heyet, Dikeç ile Olimpiyat Oyunları'nda yardımcı ekipman kullanmadan yaptığı atış tarzıyla poz verdi.

Ziyarete, Prof. Dr. Adnan Burak Akçay, Prof. Dr. Yücel Balbay, idareciler ve doktorlar yer aldı.


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