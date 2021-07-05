Euro
10.27
Dolar
8.66
BIST 100
1,389.31
Altın
1,791.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını belirtti.

Arife Yıldız Ünal   | 05.07.2021
Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine, e-Devlet'ten sunulan kayıtlı okul hizmetine ilişkin bilgi verdi.

Öğrenci velilerinin, yeni eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yaşı gereği okul öncesi, birinci ve 5'inci sınıfa başlayacak çocuklarının kayıtlarını, MERNİS-Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yer alan güncel ikametgah adreslerine göre yaptırabileceğini ifade eden Koç, kayıt bölgelerinde yer alan resmi okulların sorgulanmasının e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Koç, şöyle konuştu:

"Velilerimiz artık çocuklarını hangi okula kayıt yaptırabileceklerini bu hizmet sayesinde görebilecek. Yeni başlayacak eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırılacak kurumun adına, sınıf bilgilerine, adresine, telefon bilgilerine buradan ulaşılabilecek."

e-Kayıt işlemlerinin, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden merkezi olarak temmuzun birinci haftası itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri gereği bir defaya mahsus yapıldığına dikkati çeken Koç, "e-Kayıt işlemleri kapsamında temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla öğrencilerin ikametgah adreslerinin MERNİS-Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinde doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde kayıtlı olması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlası en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu
Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Ailesiyle Kovid-19'u atlatan Serpil hemşire aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda

Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda