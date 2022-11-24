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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Utku Şimşek   | 24.11.2022
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 19 Kasım Pazar günü düzenlenen sınavın sonuçları bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Sınavda başarılı olan öğretmenler, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanlarını almaya hak kazandı.

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