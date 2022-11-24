Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 19 Kasım Pazar günü düzenlenen sınavın sonuçları bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Sınavda başarılı olan öğretmenler, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanlarını almaya hak kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.