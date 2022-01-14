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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.01.2022
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Ankara

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınmıştı.

Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 21 Ocak'tan itibaren yapılacak.

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