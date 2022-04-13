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NVİGM'den 'kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı' iddialarına ilişkin açıklama

Muhammed Nuri Erdoğan   | 13.04.2022
NVİGM'den 'kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı' iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden (NVİGM), "Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına" dair iddialara ilişkin, yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlandığı, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği bildirildi.

NVİGM'den yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda "e-Devlet verilerinin sızmış olduğu, sızan veriler arasında kimlik fotoğraflarının ve güncel adreslerin de var olduğu" ifadeleri nedeniyle açıklama yapılmasının gerektiği belirtildi.

Emniyet Teşkilatı siber ve istihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde, bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerine ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsünün verilmeye çalışıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MERNİS intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi/kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

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