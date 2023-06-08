Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Haziran 2023 tarihli 3'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir." ifadesi yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.