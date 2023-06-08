Dolar
23.36
Euro
24.99
Altın
1,940.03
ETH/USDT
1,834.50
BTC/USDT
26,359.00
BIST 100
5,561.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Aykut Karadağ  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Haziran 2023 tarihli 3'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir." ifadesi yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı
"Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda jandarma personeli şehit oldu
MSB sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi
Yüksekova'nın ilk kadın otobüs şoförü seferlere başladı
Kars-Erzurum kara yolu kaza yapan tır nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

Benzer haberler

Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanı Tunç: Milletimiz demokratik, sivil bir anayasayı elbette hak ediyor

Enerji sektörüne "Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli"

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Rektör atamaları Resmi Gazete'de
TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri bugün tamamlandı

TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri bugün tamamlandı
Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlandı

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran kararnameler, Resmi Gazete'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet