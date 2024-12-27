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Nükleer Düzenleme Kurumu teşkilat ve görevleri kararnamesinde değişikliğe gidildi

Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat ve görevleri hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bazı kısımlarında değişikliğe gidildi.

Duygu Alhan  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Nükleer Düzenleme Kurumu teşkilat ve görevleri kararnamesinde değişikliğe gidildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığının "Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat ve görevleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2022'de yayımlanan kararnamede yer alan "Başkanlık; başkan, iki başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşur" ifadesi "Başkanlık; başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur" şeklinde değiştirildi.

"Başkanlığa ilişkin görevlerinde başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı atanabilir" ifadesi de "Başkanlığa ilişkin görevlerinde başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanabilir" şeklinde düzenlendi.

Ayrıca, 1 başkan yardımcısı, 5 nükleer düzenleme uzmanı, 6 nükleer düzenleme uzman yardımcısı ile 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere toplam 18 yeni kadro ihdas edildi.

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